С отцом Георгием простились в Волгограде. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 11 марта 2023 года, на Мамаевом кургане в Волгограде простились с протоиреем Георгием Лазаревым, который много лет был духовником военных и силовиков, руководил отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Волгоградской епархии, был членом Общественного совета при главке МВД. Проводили в последний путь священника в храме Всех Святых, где он много лет был настоятелем. На прощание пришли волгоградцы, сотрудники волгоградской полиции и всех силовых ведомств, сообщили в региональном главке.

- Отец Георгий, зная не понаслышке про военную службу, всегда призывал подрастающее поколение и молодых сотрудников любить свою Родину и быть верным присяге, - рассказали в ведомстве.

Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к соболезнованиям родным и близким отца Георгия.

Напомним, бывший настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане скончался 5 марта 2023 года после продолжительной болезни на 72-м году жизни. До последних дней он вел активную жизнь, вел службы, наставлял военных на полигонах. Похоронили отца Георгия на Центральном (Димитриевском) кладбище в Волгограде.