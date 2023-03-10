Пятерых отравившихся угарным газом детей выписали из больницы в Волгограде

Всех пострадавших поставили на ноги в больнице №25. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из больницы №25 в Волгограде выписали всех пятерых детей, которые вместе с мамой и шестью прибывшими на помощь врачами скорой отравились угарным газом в Волжском. О состоянии пострадавших во время ЧП детей 10 марта сайту volgograd.kp.ru сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Сегодня все дети выписаны, состояние относительно удовлетворительное. Они продолжат наблюдение по месту жительства, - рассказали в облздраве.

Напомним, ЧП на улице Луганской,5 в поселке Краснооктябрьский Волжского произошло вечером 5 марта. Детям от 8 до 17 лет в одной семье резко стало плохо, им вызвали скорую помощь. Вскоре терять сознание начала и многодетная мать, и другие родственники, и приехавшие на вызов врачи. Пятеро детей и их беременная мама чуть не погибли у себя дома от угарного газа. К счастью, всех удалось спасти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мальчик просил нас не умирать, обещал вырасти и стать врачом»: медики рассказали о массовом отравлении угарным газом под Волгоградом

В многоэтажке Волжского отравились 5 детей, их беременная мама и 6 врачей, приехавших им на помощь (подробности).