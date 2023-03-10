Жителей Волгоградской области просят помочь жертвам взрыва газа в Елани

Дом взорвался из-за бытового газа. Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Жителей Волгоградской области просят оказать помощь семье, пострадавшей при взрыве газа в жилом доме в Елани 3 марта этого года. Напомним, в ЧП погибла 43-летняя женщина, ее 12-летняя дочь и 45-летний супруг получили тяжелые травмы и находятся в больнице. Известно, что Ольга Григорьева, которая скончалась на месте происшествия, работала в «Еланском центре социального обслуживания населения». Коллеги составили обращение ко всем неравнодушным.

«Младшей дочери и супругу необходима долгосрочная реабилитация. Мы все встречаемся с трудностями в самых разных сферах нашей жизни. Как правило, мы находим в себе силы самостоятельно выходить из создавшихся ситуаций, но иногда человек сталкивается с такими проблемами, в которых он отчаянно нуждается в помощи других людей», - опубликовала администрация Еланского района.

Неравнодушные жители региона могут оказать материальную помощь.

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Получатель: Григорьева Анастасия Алексеевна