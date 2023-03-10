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НовостиОбщество10 марта 2023 11:37

Пассажиропоток в аэропорту Волгограда вырос на 7% в 2023 году

Более 208 тысяч человек совершили авиаперелеты через Гумрак
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
За два месяца летали самолетами через Волгоград более 208 тысяч человек.

За два месяца летали самолетами через Волгоград более 208 тысяч человек.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За два месяца 2023 года пассажиропоток международного аэропорта Волгограда вырос на 7% по сравнению с тем же периодом года прошлого. Перелеты через Гумрак совершили более 208 тысяч человек. Львиная доля в январе-феврале приходится на пассажиров внутренних линий - более 205 тысяч, международными рейсами летали 2930 человек, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе аэропорта.

- Всего за 2 месяца текущего года было выполнено 1756 рейсов, перевезено более 134 тонн грузов и почты, - рассказали в МАВ.

Самолеты 10 авиакомпаний из Волгограда в начале года летали в 13 городов. Самыми популярными направлениями стали Ереван, МинВоды и Новосибирск, это не считая Москвы и Санкт-Петербурга. За считанные часы добраться на авиалайнерах сейчас волгоградцы также могут в Астрахань, Казань, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Пермь, Тюмень, Уфу и Челябинск. В основном это субсидируемые региональные маршруты.

Из заграничных направлений доступна Турция. С «Победой» с 8 марта можно слетать в Стамбул. С 18 марта - с авиакомпанией AZAL в столицу Азербайджана – Баку. С конце марта волгоградцам также станут доступны полеты в Екатеринбург с NordStar, а с 4 июня «Победа» будет возить из Волгограда еще и в Анталию.