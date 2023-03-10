Пассажиропоток в аэропорту Волгограда вырос на 7% в 2023 году

За два месяца летали самолетами через Волгоград более 208 тысяч человек. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За два месяца 2023 года пассажиропоток международного аэропорта Волгограда вырос на 7% по сравнению с тем же периодом года прошлого. Перелеты через Гумрак совершили более 208 тысяч человек. Львиная доля в январе-феврале приходится на пассажиров внутренних линий - более 205 тысяч, международными рейсами летали 2930 человек, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе аэропорта.

- Всего за 2 месяца текущего года было выполнено 1756 рейсов, перевезено более 134 тонн грузов и почты, - рассказали в МАВ.

Самолеты 10 авиакомпаний из Волгограда в начале года летали в 13 городов. Самыми популярными направлениями стали Ереван, МинВоды и Новосибирск, это не считая Москвы и Санкт-Петербурга. За считанные часы добраться на авиалайнерах сейчас волгоградцы также могут в Астрахань, Казань, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Пермь, Тюмень, Уфу и Челябинск. В основном это субсидируемые региональные маршруты.

Из заграничных направлений доступна Турция. С «Победой» с 8 марта можно слетать в Стамбул. С 18 марта - с авиакомпанией AZAL в столицу Азербайджана – Баку. С конце марта волгоградцам также станут доступны полеты в Екатеринбург с NordStar, а с 4 июня «Победа» будет возить из Волгограда еще и в Анталию.