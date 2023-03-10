Росавиация урезала перечень субсидируемых в 2023 году маршрутов в Волгоград

Полетная программа из Волгограда субсидированными рейсами не ограничивается. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Росавиация внесла изменения в список субсидируемых в 2023 году маршрутов. В программе региональных воздушных перевозок остались авиарейсы из Волгограда лишь в 9 городов России вместо прежних в 12. В перечне одно курортное направление. Самолеты из волгоградского аэропорта Гумрак будут летать в Астрахань и Минводы, в Нижний Новгород и Новосибирск, в Пермь и Самару, в Тюмень, Уфу и Челябинск, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Исчезли из обновленного списка такие города как Казань, Новый Уренгой и Сургут.

- В перечень внесены изменения с целью оптимизации маршрутной сети и эффективного расходования бюджетных средств, предоставленных на реализацию данной программы субсидирования в 2023 году, - пояснили в Росавиации.

За перелеты из Волгограда в Астрахань на рассчитанных на 50 мест лайнерах CRJ-200 отвечает авиакомпания «ЮВТ АЭРО». Субсидируемые рейсы запланированы до конца мая и с сентября по 31 декабря 2023 года. Этот же перевозчик обслуживает авиамаршруты из Волгограда в Новый Уренгой до лета и в ноябре-декабре.

С авиакомпанией «Азимут» волгоградцы смогут летать этой весной на SU 95 в Минеральные воды, Уфу и Нижний Новгород до 31 мая.

Авиакомпания «Икар» на самолетах Embraer E190 повезет из Волгограда в Пермь до конца апреля и с сентября по 31 декабря 2023-го. Также организует перелеты в Самару до конца мая и с сентября до конца года.

За полеты в Тюмень раз в неделю в течение всего года отвечает авиакомпания «ЮТэйр». Раз в неделю до лета и с сентября по январь с «Ред Вингс» из Волгограда также можно улететь в Челябинск, а с «Сибирью» - в Новосибирск.