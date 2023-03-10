В Волгограде вдоль проспекта Жукова сделают почти 1,5 км тротуара

Тротуары вдоль проспекта Жукова обновят еще на одном участке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Почти полтора километра тротуара вдоль проспекта Жукова приведут в порядок в Дзержинском районе Волгограда в 2023 году. Обновят пешеходные дорожки от улицы Хорошева до Джаныбековской по направлению в центр. Работы вдоль одной из главных городских магистралей уже начались, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- На период проведения реконструкции передвижение по данному участку тротуара приостановлено, - рассказали в администрации Волгограда.

Тротуары эти обеспечивают подход не только к жилым домам и магазинам, но и к технологическому колледжу, хирургическому корпусу военного госпиталя. Ходить там в последнее время было опасно - покрытие разрушилось практически до основания. Сейчас подрядчик сдирает старый асфальт и устанавливает бортовой камень. После сделают основание и уложат новое покрытие. В итоге пешеходная зона вдоль вдоль проспекта будет в порядке от Самарского разъезда до улицы Каспийской.

Обновят в этом году и асфальт на проезжей части проспекта Жукова на участке от Джаныбековской до Хорошева.

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