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НовостиПроисшествия10 марта 2023 6:59

В ночном ДТП в центре Волгограда пострадали два человека

Авария произошла на перекрестке под Комсомольским мостом
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде ночью 9 марта не автомобили не разъехались на перекрестке под Комсомольским мостом. По предварительной информации, в 3.40 37-летний водитель на «Renault Logan» двигался по улице Комсомольской со стороны улица Мира. Иномарка выехала на перекресток с улицей Коммунистической на красный свет и столкнулась с «ВАЗ-2109», которым управлял 21-летний парень. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Травмы получили 26-летний и 23-летняя пассажиры отечественной легковушки. Их госпитализировали.

Напомним, 9 марта на трассе в Дубовском районе 31-летний водитель «Лады Веста» погиб в ДТП с фурой, попав под нее на встречной полосе.