На трассе в Волгоградской области водитель «Лады» погиб в ДТП с фурой

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Ранним утром 9 марта на трассе в Волгоградской области произошла смертельная авария. В 5.29 на федеральной магистрали Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» в Дубовском районе столкнулись «Лада Веста» и фура «Вольво». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- По предварительным данным, 31-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком, - отметили в региональной полиции.

Водитель «Лады» скончался от полученных травм. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.