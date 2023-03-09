В Волгограде самолет «Аэрофлота» не смог взлететь из-за неполадок Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне, 8 марта, в аэропорту Волгограда не смог взлететь самолет авиакомпании «Аэрофлот». По информации табло воздушной гавани, судно должно было взлететь в 21.20 и уже в 23.30 часов приземлиться в аэропорту Шереметьево в Москве. Однако самолет рейса 1187 не смог выполнить полет из-за технических неполадок. Как уточнил телеграм-канал Авиаинцидент, диспетчер наблюдал две вспышки в районе правого двигателя, при этом задымления и возгорания не было. На борту в этот момент находилось 45 пассажиров, всех высадили и увезли на автобусе в здание аэропорта.

- Рейс авиакомпании «Аэрофлот» вернулся на место стоянки по технической причине, - прокомментировали volgograd.kp.ru в пресс-службе аэропорта Волгограда.

Пассажирам пришлось ждать утреннего рейса, чтобы улететь в Москву. Напомним, в феврале это года самолет «Аэрофлота» не смог взлететь из-за отказавшего двигателя.