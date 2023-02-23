В аэропорту Волгограда самолет не смог взлететь из-за отказавшего двигателя

В аэропорту Волгограда при взлете у самолета выключился двигатель Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне, 22 февраля, в аэропорту Волгограда «Гумрак» не смог взлететь самолет «Аэрофлота». Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал Авиаинцидент, по предварительным данным у воздушного судна выключился двигатель.

Сообщение о случившемся поступило диспетчеру в 21.27 часов. Экипаж доложил, что в процессе запуска двигатель №2 самовыключился. В результате приняли решение отбуксировать воздушное судно на стоянку, чтобы устранить проблему.

Известно, что билеты на авиарейс «Волгоград - Москва» купили 154 пассажира.