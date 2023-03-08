Музей-заповедник «Сталинградская битва» за год посетили 2,7 млн человек

В музее-заповеднике "Сталинградская битва" побывало рекордное число человек Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде музей-заповедник «Сталинградская битва» в прошлом году посетили рекордное число гостей. В 2022 году в учреждении побывали 2 миллиона 700 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале написала министр культуры РФ Ольга Любимова после рабочей встречи с директором музея-заповедника Алексеем Дементьевым.

В 2019 году до пандемии коронавируса музей-заповедник посетили 2 миллиона 400 тысяч человек.

- Алексей Дементьев рассказал о реставрации панорамы Сталинградской битвы и развитии программ для школьников: с начала 2023 года уже более 5000 детей посетили музей-заповедник, - уточнила Ольга Любимова.

Напомним, в учреждении началась реставрация панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», а также четырех диорам. Работы выполняют военные художники студии Митрофана Грекова.