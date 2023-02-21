В Волгограде началась реставрация легендарного полотна панорамы «Сталинградская битва»

Над полотном панорамы и диорамами будут работать семь мастеров. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году Волгоград отпраздновал 80-й юбилей со дня Победы в Сталинградской битве и к этой памятной дате в Министерстве культуры РФ решили привести в порядок одну из визитных карточек города-героя. Панораму «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», а также четыре диорамы в музее «Сталинградская битва» отреставрируют второй раз в XXI веке. Сайт volgograd.kp.ru узнал, как будут возвращать привычный облик экспонатам музея-панорамы.

За годы уникальное полотно запылилось. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Смахнут пыль десятилетий военные художники

Реставрацией уникальной панорамы и диорам занимаются военные художники студии Митрофана Грекова. Мастера этой же студии с 1958 по 1982 год рисовали эту панораму, а также уже участвовали в реставрации в 2005 и 2009 годах. В 2023-м им досталась пыльная работа. Семь специалистов задействуют на пяти площадках.

Для посетителей панораму не закроют. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- В основном мы будем заниматься очисткой, - рассказал volgograd.kp.ru руководитель реставрационных работ Иван Крившинко. - Пыли на предметном плане накопилось столько, что по цвету возник диссонанс между красками. На холсте также где-то произошли предметные трещины, где-то утраты. Со стороны посетителей это не заметно – от точки наблюдения до холста 13 метров, а вблизи это бросается в глаза. Вообще желательно подобные профилактические процедуры проводить каждые 5 лет.

Панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» занимает 120 метров в длину. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Экспозиция «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» - одна из самых больших и зрелищных панорам в мире, а также единственная, посвященная Великой Отечественной войне. На огромном холсте изображены события 26 января 1943 года, а также подвиги защитников Сталинграда за весь период героической обороны. Масштабы панорамы впечатляют: 16 метров в высоту, 120 метров в длину по окружности. Площадь холста - около 2 тысяч квадратных метров, предметный план занимает 1 тысячу квадратных метров.

Диорамы пошли волнами. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Мы первым делом сделали фотофиксацию. Чтобы каждая гильза, каждая каска лежали на своем месте и в привычном для всех виде, - говорит Иван.

Чтобы панорама, как и прежде, приводила в восторг посетителей, здесь полностью заменят светоотражательный экран и металлические детали каркаса.

Пыль смахнут и с холста, и с предметного плана перед ним. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По диорамам пошли волны и потекли ручьи

На первом этаже музея-панорамы своей реконструкции ждут еще четыре объекта - диорамы, изображающие начало Сталинградской битвы, переправу частей 13-й гвардейской стрелковой дивизии Родимцева через Волгу, разгром группировки Манштейна и захват аэродрома станции Тацинская. На этих полотнах проблемы другого характера – по небу внезапно пошли складки, заметен стык шва полотен.

Четыре диорамы тоже обновят. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Деформация происходит из-за того, что нижняя кромка шнуровки истлела от времени и натяжка холста была нарушена. Нам нужно сделать перенатяжку холстов и укрепить их в нижней части подрамника. Параллельно с этим за полотном нужно будет поддерживать определенный уровень влажности, чтобы материал стал чуть более пластичным, - рассказывает о тонкостях художник Иван Крившинко.

Руководитель реставрационных работ Иван Крившинко показывает объем работ. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Не прибавляют красоты и небольшие подтеки, которые образовались из-за плохой гидроизоляции крыши.

Представители музея-панорамы подчеркивают, что оплатят все работы спонсоры. Согласно контракту на сайте госзакупок, обойдется «косметический ремонт» полотна и диорам в 49,4 миллиона рублей. Завершить работы должны до 18 июля 2023 года.

При этом уникальная панорама все это время будет доступна для посещений. Правда, туристам придется смириться с возможным шумом. А вот к диорамам уже сейчас вход запрещен.