В 2023 году в Волгоградской области благодаря ЭКО родился 41 малыш

Фото: пресс-служба АВО.

Благодаря ЭКО в Волгоградской области с начала 2023 года родился 41 малыш. Всего же за два месяца этого года искусственное оплодотворение сделали 110 женщинам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, пациентки получают такую помощь за счет средств ОМС.

Для получения квоты будущим мамам необходимо обратиться в женскую консультацию, пройти обследование, получить направление и выбрать одну из клиник. Эко проводят в клинике № 1 ВолгГМУ, «Геном-Волга», «Центр ЭКО», «Мать и Дитя». В прошлом году врачи помогли забеременеть 1100 волгоградкам.

- Всех новорожденных в роддомах региона бесплатно обследуют на 36 наследственных заболеваний (ранее детей диагностировали только на 5 нозологий). Цель расширения генетического скрининга — профилактика тяжелых осложнений заболеваний, - уточнили в облздраве.