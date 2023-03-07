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НовостиЗвезды7 марта 2023 13:19

В ЦПКиО Волгограда 8 марта устроят фестиваль красок Холи и бесплатные мастер-классы

Гостей парка ждут индийская музыка и бесплатная краска
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Праздник устроят в ЦПКиО.

Праздник устроят в ЦПКиО.

Фото: Николай ХИЖНЯК

Необычно отметить женский праздник 8 марта 2023 года жителей Волгограда приглашают в ЦПКиО. В центральном парке культуры и отдыха в среду устроят фестиваль красок Холи, бесплатные мастер-классы в Подворье и прогулки по зеркальному лабиринту в Киберпарке, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации ЦПКиО.

В честь праздника 8 марта 2023 года ЦПКиО будет работать с 10.00. Весь день в мастерской Подворье будет проходить бесплатный мастер-класс, где научат рисовать на спилах дерева. Три мастера из районов области помогут сделать подарки - куклу, декоративные изделия или сварить мыло. Зеркальный лабиринт в этот день тоже будет работать бесплатно. А в 13.00 студенты волгоградского медуниверситета из Индии проведут фестиваль красок, гостей ждут индийская музыка и бесплатная краска.

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