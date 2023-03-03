Куда сходить на 8 марта 2023 в Волгограде: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Рассказываем, где отметить и чем порадовать женщину. Фото: Иван ВИСЛОВ

На 8 марта 2023 года волгоградцев ждет всего один праздничный выходной. К Международному женскому дню в Волгограде подготовили интересные спектакли и концерты. Также в программе праздничных мероприятий – необычные романтические программы. Путеводитель сайта volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить в выходные и в праздничный день 8 марта 2023 в Волгограде, где отметить и чем порадовать женщину.

Концерты к 8 марта 2023 в Волгограде

КОНЦЕРТ «О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ» В ЦАРИЦЫНСКОЙ ОПЕРЕ

3 марта 2023 в 18.30 Царицынская опера приглашает волгоградцев на большой праздничный концерт «О чем поют мужчины». Прелестные девушки - ведущие концерта - буквально подсмотрят, подслушают все, чем мужская половина театра особенно озадачена в самые горячие предпраздничные дни. На сцене - самые яркие, талантливые, мужественные и любвеобильные артисты театра, а также малый состав оркестра и артисты балетной труппы. Билеты онлайн - tzaropera.ru. Билеты: от 250 руб. 6+

Царицынская опера приглашает на праздничный концерт. Фото: Александр КУЛИКОВ

КОНЦЕРТ «К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ» В ФИЛАРМОНИИ

Волгоградский академический симфонический оркестр с дирижером Игорем Демченко подарит 5 марта 2023 в 17.00 прекрасным женщинам концерт, в котором прозвучит музыка из кинофильмов, мюзиклов, а также вокальные композиции в исполнении солистов филармонии и ансамбля Lunga strada. ЦКЗ, т. 8(8442)38-66-00, билеты онлайн - volgogradfilarmonia.ru. Билеты: от 350 руб. 6+

«БУКЕТ ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ!» ОТ АНСАМБЛЯ «ЦАРИЦА»

10 марта 2023 в 18.30 в ДК профсоюзов ансамбль песни «Царица» приглашает на концерт «Букет для милых дам!». В программе - русские и казачьи народные песни, а также советские песни и современные. Т. 8(8442)38-66-00, билеты онлайн - volgogradfilarmonia.ru. Билеты от 300 руб. 6+

ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА «Я ВСТРЕТИЛ ВАС» В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

11 марта 2023 в 17.00 музыкальный театр приглашает волгоградцев на премьеру вечера русского романса «Я встретил вас». Солисты Светлана Османова и Леонид Маркин исполнят самые известные произведения не только о любви. Билеты онлайн - muzteatr-vlg.ru, от 350 руб. 6+

САКСОФОН и ОРГАН В «СТАРОЙ САРЕПТЕ»

8 марта 2023 в 14.00 и в 16.00 в подземелье «Старой Сарепты» будет звучать саксофон Павла Новикова-Растопнина. В программе «Музыка страсти и любви» - хиты отечественной и зарубежной музыки разных эпох. Билеты: 400/200 руб. 12+

11 марта 2023 в 17.00 заряд весеннего настроения волгоградцам подарят на концерте «Бал-маскарад» в кирхе Лариса Украинская (орган), Марина Пешкова (рояль), а также солисты Царицынской оперы Влад Пикалов и Наталья Пирогова. Билеты: 500/250 руб. 6+

Гастроли к 8 марта 2023 в Волгограде

ЧАЙФ. ВНЕПЛАНОВЫЙ КОНЦЕРТ

«ЧАЙФ» выступит в Волгограде с «Внеплановым концертом» 10 марта 2023 в 19.00 в ЦКЗ. Музыканты споют редкие песни и всем известные хиты. Билеты от 3000 руб. 6+

КОНЦЕРТ «ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ». ЛЕГЕНДАРНЫЕ ГРУППЫ 90-Х И 2000-Х

«Братья Грим», чье творчество одинаково хорошо заходит и на рок-фестивалях, и на дискотеках со своими товарищами из сборного проекта «Золотые Хиты 90-х и 2000-х», солистами групп Total, «Премьер Министр», «Турбомода» и «Краски» споют свои самые известные хиты. На музыкальной машине времени вас отправят в раннюю юность на целых три часа и это будет сразу несколько сольных концертов по цене одного билета. В общем «Хлопай ресницами и взлетай». 3 марта 2023 в 18.30 – Ахтубинск, Дом офицеров. 4 марта 2023 в 18.00 – Камышин, ДК Текстильщик. 15 марта 2023 в 19.00 – Волжский, ДК ВГС. Билеты: от 1000 руб. Купить билеты онлайн (6+).

«Братья Грим» споют лучшие хиты. Фото: Московский продюсерский центр «Арена»

THE HATTERS. «ЛУЧШЕЕ»

Питерская группа The Hatters на концерте «Лучшее» в Волгограде исполнит свои лучшие песни, начиная с альбома «Полная шляпа» и заканчивая последней пластинкой Golden Hits. 9 марта 2023 в 20.00. Kultura Concert hall. Билеты: от 1700 руб. 16+

ЦИРК ДИНАСТИИ ДОВГАЛЮК

Если вы любите цирковое искусство, хотите на несколько часов почувствовать себя беззаботным ребенком и смеяться до слез, то на парковке стадиона «Волгоград Арена» 4 и 5 марта 2023 в 16.00 вас ждет шоу Цирка-шапито Династии Довгалюк. В программе - королевские пудели, воздушные гимнасты, акробаты-эксцентрики, номера с животными, клоуны и многое другое. Билеты: от 700 руб. 0+

МЮЗИКЛ ШОУ «НОТР ДАМ ДЕ ПАРИ» И «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» В ЦКЗ

В ЦКЗ 6 марта 2023 в 19.00 Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Петр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие артисты известных мюзиклов исполнят легендарные арии. Билеты: от 1800. 6+

СПЕКТАКЛЬ «ИГРОКИ»

Комедию по пьесе Гоголя представят на сцене ЦКЗ 7 марта 2023 в 19.00 Иван Стебунов, Алексей Демидов, Илья Коробко и другие популярные артисты театра и кино. Билеты от 1200 руб. 16+

СПЕКТАКЛЬ «НАСЛЕДНИК»

В спектакле «Наследник» зрители станут свидетелями хаоса, возникшего из-за невинной шутки и изменившего ход событий. В ролях: Константин Лавроненко, Марина Зудина, Иван Оганесян, Иван Колесников и Ксения Лавроненко. ЦКЗ. 8 марта 2023 в 18.00. Билеты: от 1400 руб. 12+

СПЕКТАКЛЬ «ОПЯТЬ О МУЖЧИНАХ»

Современную комедию из трех новелл о жизни мужчин в Волгограде представят Илья Глинников, Михаил Башкатов, Дмитрий Жойдик. ЦКЗ. 9 марта 2023 в 19.00. Билеты: от 1000 руб. 18+

Спектакли к 8 марта 2023 в Волгограде

«КОЛОКОЛЬЧИК, ИЛИ БРАЧНАЯ НОЧЬ АПТЕКАРЯ» В ЦАРИЦЫНСКОЙ ОПЕРЕ

4 и 11 марта 2023 в 17.00 в Царицынской опере зрителей ждет премьера комической оперы Гаэтано Доницетти «Колокольчик, или Брачная ночь аптекаря». События разворачиваются в доме старого аптекаря, женившегося на молоденькой девушке. Однако идиллию новобрачных настойчиво пытается разрушить отвергнутый возлюбленный. Билеты онлайн - tzaropera.ru. Билеты: от 250 руб. 12+

«МАТА ХАРИ. ЛЮБОВЬ И ШПИОНАЖ» В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

8 марта 2023 в 17.00 волгоградский музыкальный театр приглашает на кинотеатральный мюзикл в стиле ретро «Мата Хари. Любовь и шпионаж». Билеты онлайн - muzteatr-vlg.ru, от 350 руб. 18+

«Мата хари». Фото: Музыкальный театр

«МИРОНОВ» В НЭТе

На Малой сцене НЭТа 7 марта 2023 в 21.00 и 8 марта в 15.00 покажут премьеру спектакля «Миронов» - биографической трагикомедии о любимце миллионов Андрее Миронове. В постановке будет много песен, танцев и отрывков из советских кинофильмов. Билеты онлайн net-volgograd.ru, от 1000 руб. 12+

Музейные развлечения и программы к 8 Марта в Волгограде

САМОВАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ В «СТАРОЙ САРЕПТЕ»

9 марта 2023 с 9.00 до 17.30 волгоградцы в «Старой Сарепте» могут увидеть старинные самовары самых разных видов на новой выставке «Самовар кипит – уходить не велит». Вход свободный. 3 +

10 марта 2023 в 18.00 в музее-заповеднике устроят мастер- класс по изготовлению славянского оберега «Кукла - неразлучники». Билеты: 350 руб. 16 +

В Сарепте праздничные программы. Фото: музей-заповедник.

ЭКСКУРСИИ И ПРОГРАММЫ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Краеведческий музей 7 марта 2023 в 12.00 приглашает в гости к царицынскому купцу, где расскажут о традициях и угостят чаем по старинным рецептам. (300 руб. 6+). 7 и 8 марта в 16.00 о нравах и история любви царицанок поведают на пешеходной экскурсии «Портрет незнакомки» (450 руб. 12+). 8 марта в 12.00 всех ждет «Казачье сватовство» (250 руб. 12+).

ВАЖНО! 8 марта 2023 музей-панорама «Сталинградская битва», музей «Память» и Мемориально-исторический музей будут закрыты для посетителей. Экскурсий на Мамаевом кургане не будет.