Под Волгоградом нашли крупную партию опасного свиного и говяжьего мяса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крупную партию мяса без ветеринарно-санитарной экспертизы пытался поставить на рынок ИП Ковалев из Камышинского района Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, обнаружить потенциально опасную продукцию удалось с помощью системы «Меркурий», мониторинг которой регулярно проводят специалисты.

В продажу могли попасть 250 кило свинины на кости, 260 кило говядины и более 40 кило субпродуктов. При этом предприниматель не провел ветеринарно-санитарную экспертизу. Таким образом, ИП нарушил требования о ветеринарии и техрегламент о безопасности продукции.

- ИП объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено обеспечить соблюдение нормативных правовых актов, - добавили в надзорном ведомстве.