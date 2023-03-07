Прения по громкому уголовному процессу над генералом Музраевым идут в военсуде Ростова

Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

7 марта в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжились прения сторон по уголовному делу в отношении экс-главы волгоградского следкома Михаила Музраева. Это уже третье заседание, где стороны обсуждают виновность подсудимого генерала, обвиняемого в терроризме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе суда, прения начались в 11.00 часов.

Ранее государственное обвинение потребовало заключить Музраева на 20 лет в тюрьму, а также лишить чинов и званий. На втором заседании в рамках прений выступал адвокат генерала. Сегодня он продолжит защиту подсудимого.

Напомним, Михаила Музраева обвиняют в организации поджога дома губернатора региона в 2016 году. Ему вменяют терроризм, хранение оружия и злоупотребление должностными полномочиями.