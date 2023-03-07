Рейсовый автобус Волгоград – Москва разбился в Тамбовской области

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области.

Пять пассажиров рейсового автобуса Волгоград – Москва, разбившегося на трассе в Тамбовской области 7 марта, получили травмы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, авария произошла на автодороге Р-22 неподалеку от поселка Дмитриевка в Никифоровском районе примерно в 00.40 часов.

- Произошло столкновение рейсового автобуса «Мерседес» (маршрут следования Волгоград - Москва) и трактора с прицепом. В результате ДТП пострадало 5 человек, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области.

Всех пострадавших с места аварии госпитализировали в городскую Мичуринскую больницу имени С.С. Брюхоненко. Информация об их состоянии уточняется. Добавим, что ДТП не стало причиной перекрытия трассы и розлива топлива. В первые часы после происшествия движение осуществлялось по одной полосе.