В Волгограде судят женщину за попытку купить инвалидность

Дело передано в суд. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Волгограда направила в Тракторозаводский райсуд уголовное дело в отношении 51-летней местной жительницы, обвиняемой в взятке. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, женщина пыталась за 120 тысяч рублей оформить документы по инвалидности, чтобы в дальнейшем получать выплаты от государства. Однако ее обман вскрылся.

- По версии следствия, обвиняемая в сентябре 2021 года пыталась передать через свою знакомую должностным лицам бюро медико-социальной экспертизы деньги за решение вопроса об установлении инвалидности при отсутствии к тому законных оснований, - уточнили в прокуратуре.

Несмотря на собранные доказательства, волгоградка свою вину отрицает. Ей грозит 8 лет колонии. В ближайшее время женщина предстанет перед судом.