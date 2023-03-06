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НовостиОбщество6 марта 2023 14:51

В Волгограде с отцом Георгием простятся 11 марта

Отпевание протоиерея пройдет в храме Всех святых
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Волгоградская епархия

Фото: Волгоградская епархия

В Волгограде с протоиереем Георгием Лазаревым простятся 11 марта. Отпевание состоится в храме Всех святых на Мамаевом кургане. Литургия начнется в 8.00, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.

Напомним, отец Георгий скончался 5 марта после продолжительной болезни на 72-м году жизни. Священнослужитель руководил отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Волгоградской епархии. В течение 16 лет он был настоятелем храма Всех святых на Мамаевом кургане, в 2020 году протоиерей стал клириком в храме Всех святых в земле Российской просиявших.