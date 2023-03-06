Под Волгоградом два студента украли из магазина три пистолета

Полицейские поймали воров. Фото: Александр ПАНОВ

Двое 19-летний студентов из Котельниковского района стали фигурантами уголовного дела по статье «Кража» - молодые люди похитили из магазина три пневматических пистолета. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, преступление произошло в феврале этого года.

Владелица магазина заявила в полицию о пропаже оружия. Исчезли не только пистолеты, но и несколько ножей. Стражи порядка установили личности подозреваемых. Студенты признались, что они разбили окно в павильоне камнем и проникли внутрь для совершения кражи. Похищенное они вернули.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - уточнили в полиции.