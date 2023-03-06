В селе под Волгоградом обнаружен очаг африканской чумы свиней Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Очаг африканской чумы свиней обнаружен в частном подворье в поселке Луговом Светлоярского района Волгоградской области 5 марта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, опасное для животных заболевание выявили специалисты «Волгоградской областной ветеринарной лаборатории» в ходе исследования трупа домашней свиньи.

- Проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления карантина, - отметили в ведомстве.

Добавим, что для человека африканская чума свиней опасности не представляет.