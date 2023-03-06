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НовостиОбщество6 марта 2023 10:13

В селе под Волгоградом обнаружен очаг африканской чумы свиней

Проводятся профилактические мероприятия
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В селе под Волгоградом обнаружен очаг африканской чумы свиней

В селе под Волгоградом обнаружен очаг африканской чумы свиней

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Очаг африканской чумы свиней обнаружен в частном подворье в поселке Луговом Светлоярского района Волгоградской области 5 марта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, опасное для животных заболевание выявили специалисты «Волгоградской областной ветеринарной лаборатории» в ходе исследования трупа домашней свиньи.

- Проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления карантина, - отметили в ведомстве.

Добавим, что для человека африканская чума свиней опасности не представляет.