Волгоградский СК проверит управляющую компанию дома, где случилась утечка газа

СК начал проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК Волгоградской области организовал проверку по факту утечки газа в жилом доме №5 на улице Луганской в Волжском. ЧП произошло ночью 5 марта в квартире, где проживала многодетная семья. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального следкома, комитет проверит в том числе управляющую компанию и сотрудников, обслуживающих многоэтажку.

Напомним, в результате утечки газа пять детей в возрасте от 8 до 17 лет госпитализировали с отравлением. Всего в больницу попали шесть человек. также недомогание почувствовали сотрудники скорой помощи, приехавшие на вызов.

- Состояние женщины оценивается как относительно удовлетворительное, состояние несовершеннолетних - средней степени тяжести, - добавили в следкоме.

По результатам проверки СК примет процессуальное решение.