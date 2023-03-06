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НовостиПроисшествия6 марта 2023 8:14

Волгоградский СК проверит управляющую компанию дома, где случилась утечка газа

По результатам будет принято процессуальное решение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК начал проверку.

СК начал проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК Волгоградской области организовал проверку по факту утечки газа в жилом доме №5 на улице Луганской в Волжском. ЧП произошло ночью 5 марта в квартире, где проживала многодетная семья. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального следкома, комитет проверит в том числе управляющую компанию и сотрудников, обслуживающих многоэтажку.

Напомним, в результате утечки газа пять детей в возрасте от 8 до 17 лет госпитализировали с отравлением. Всего в больницу попали шесть человек. также недомогание почувствовали сотрудники скорой помощи, приехавшие на вызов.

- Состояние женщины оценивается как относительно удовлетворительное, состояние несовершеннолетних - средней степени тяжести, - добавили в следкоме.

По результатам проверки СК примет процессуальное решение.