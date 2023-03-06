Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 7:27

В поселке Волгограда после вмешательства прокуратуры установят уличное освещение

На отсутствие света жаловались жители Верхнезареченского
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В поселке длительное время не было уличного освещения.

В поселке длительное время не было уличного освещения.

Фото: Кристина КРАСЮК, kerch.fm

В поселке Верхнезареченском Тракторозаводского района Волгограда после вмешательства прокуратуры появится уличное освещение. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, чтобы добиваться благоустройства, прокурору пришлось обращаться в суд с иском в адрес администрации, которая длительное время игнорировала жалобы жителей.

- Подобное положение дел нарушает права неопределенного круга лиц, порождает обоснованные обращения граждан и не способствует улучшению криминогенной обстановки на данной территории, - уточнили в прокуратуре.

Центральный райсуд полностью поддержал эту позицию, возложив на местные власти обязанность установить наружное освещение улиц в течение ближайших шести месяцев. Прокуратура взяла исполнение решения на личный контроль.