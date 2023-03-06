В Волгограде подсчитали, в какую сумму обойдутся подарки на 8 марта

Цветы волгоградцам на 8 марта обойдутся в 2,5 тысячи рублей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде подсчитали общий бюджет на цветы и подарки на 8 марта. В этом году они обойдутся волгоградским мужчинам в 6 400 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные портала SuperJob. При этом на цветы горожане потратят 2 500 рублей, на подарки – 3 900.

Больше всего на подарки и цветы к Международному женскому дню раскошеливаются жители Москвы – 5 000 и 3 500 рублей соответственно. В Красноярске также тратят на подарки по 5 000 рублей, в Казани – 4 500, в Екатеринбурге – 4 400 рублей. Самые бюджетные сюрпризы в Нижнем Новгороде и Перми – по 3 500 рублей. На цветы вместе с москвичами много готовы потратить так же красноярцы – 3 300 рублей, меньше всего денег флористам позволят себе оставить жители Перми – 2 400 рублей.

В прошлом году по подсчетам аналитиков траты на 8 марта в Волгограде были больше – 7 700 рублей, люди стали экономнее. Мужчины чаще всего делают подарки в честь Международного женского дня, конечно же, своим женам (28%), мамам (17%) и дочерям (9%). Женщины дарят мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (8%). В этом году 39% мужчин и 40% женщин не собираются делать подарки на 8 марта.

Напомним, в Волгограде к Международному женскому дню откроют около 100 торговых точек с цветами.