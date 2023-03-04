В Волгограде к 8 Марта откроют более 100 торговых точек с цветами

Цветы можно будет купить на сотне точек по всему городу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К празднику 8 марта 2023 года волгоградцы смогут купить цветы для прекрасных женщин более чем на 100 торговых площадках во всех районах города. Букеты и традиционные тюльпаны, нарциссы и мимозы будут продавать как в постоянных киосках и павильонах, так и на весенних цветочных базарах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Цветочную ярмарку в центре откроют на улице Советской рядом с центральным рынком Волгограда. Купить цветы можно будет и на ярмарках, рынках и магазинах по всему городу.

Где в Волгограде купить цветы к 8 марта 2023 года: адреса

Тракторозаводский район: ул. Н. Отрады, 20 и 44; на пересечении ул. Н. Отрады и ул. Академика Богомольца; возле рынка «Рассвет»; ул. Ополченская, 2.

Краснооктябрьский район: ул. 39-й Гвардейской, 20а и 24; ул. Библиотечная, 16; ул. Штеменко, 44; пересечение улицы Еременко с ул. Штеменко и пр. Металлургов; на пересечении ул. Поддубного и пр. Металлургов.

Дзержинский район: ул. 8-й Воздушной Армии, 40; ул. Краснополянская, 5а; на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской; ул. Голубинская, 9а; ул. Качинцев, 124 и 87; напротив ТРК «Парк Хаус»; на ярмарках - на Ангарской, 55Б, Исторической,181Д, на пересечении улиц Симонова и Космонавтов; на рынке «Русь».

Центральный район: ул. Ткачева, 11; пересечение улиц Советской и Комсомольской; ул. Новороссийская, 16; на пересечении улиц Невской и Новороссийской.

Ворошиловский район: ул. Елецкая, 9, 10 и 11а; ул. Елисеева, 13; ул. Кузнецкая, 73; ул. Р.-Крестьянская, 9/1 и 33; у станции СТ «Профсоюзная» и в подземном переходе.

Советский район: пр. Университетский, 23, 25, 69, 74, 95; остановка «Нефтяной техникум» (в центр); ул. Казахская, 8 и 28; ул. Туркменская, 17 и 19; р.п. Горьковский, ул. Терешковой, 5 и ул. Волгоградская, 166б.

Кировский район: ул. Курчатова, 18; остановки «Энергоколледж», «Авангард», «107 школа» и «Лавровая»; ул. 64-й Армии, 59, 85, 111 и 125; ул. Абганеровская, 103.

Красноармейский район: ул. 40 лет ВЛКСМ, 5; пр. Героев Сталинграда, 33, 39, 48, 50, на пересечении пр. Героев Сталинграда и ул. Пролетарской; ул. Пролетарская, 47.