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НовостиОбщество5 марта 2023 14:41

6 марта в Волгоградской области потеплеет до +9 градусов

Осадков в регионе не ожидается
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В регионе потеплеет.

В регионе потеплеет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с потепления. Правда, ночные температуры местами будут ниже нуля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, осадков в понедельник не ожидается, а из-за перепадов температур ночью и утром в некоторых районах вероятны сильные туманы и гололедица на дорогах.

По прогнозам синоптиков ЦГМС, ночью температура опустится до -3...+2 градусов, а в отдельных частях области будет -9. Днем ожидается 0...+5, в южных районах до +9. В Волгограде будет -2 и до +6 соответственно.

Ветер стихнет. Синоптики обещают порывы до 5-10 метров в секунду. В областном центре осадки не прогнозируют.