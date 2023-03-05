6 марта в Волгоградской области потеплеет до +9 градусов

В регионе потеплеет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с потепления. Правда, ночные температуры местами будут ниже нуля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, осадков в понедельник не ожидается, а из-за перепадов температур ночью и утром в некоторых районах вероятны сильные туманы и гололедица на дорогах.

По прогнозам синоптиков ЦГМС, ночью температура опустится до -3...+2 градусов, а в отдельных частях области будет -9. Днем ожидается 0...+5, в южных районах до +9. В Волгограде будет -2 и до +6 соответственно.

Ветер стихнет. Синоптики обещают порывы до 5-10 метров в секунду. В областном центре осадки не прогнозируют.