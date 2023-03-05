В феврале в Волгоградской области родились Виджай, Роберто, Венера и Севиль Фото: "КП" Архив

В феврале 2023 года родители из Волгоградской области выбрали весьма необычные имена для сыновей и дочек. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета юстиции, при этом в моду возвращаются и привычные простые имена. Александр, Михаил, Артём, Иван, Матвей, Марк – так часто родители называли мальчиков. Девочек - София, Василиса, Анна, Мария, Варвара, Алиса.

Особенно изобретательные родители выбрали для сыновей очень редкие имена: Арамис, Виджай, Еммануил, Имильян, Кристал, Леон, Лорс, Роберто, Савва, Серафим, Ставр. Да и девочек с необычными именами тоже немало: Азиза-Шура, Алексия, Венера, Верослава, Забава, Матильда, Мэри, Николетта, Севиль, Сюзанна, Христина, Эмили, Ясения.