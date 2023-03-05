МВД назвало фейком сообщения о разбросанных у волгоградских школ взрывных предметах

Полиция призывает жителей проверять информацию Фото: Александр ПАНОВ

В последние дни жители Волгоградской области в мессенджерах получают сообщения о разбросанных возле школ взрывоопасных предметах, завернутых в купюры. Многих родителей встревожила эта информация. Однако, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, она не соответствует действительности, это фейк.

- Призываем граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения, - уточнили в полиции.

Также блогеров и представителей СМИ призывают перед публикацией подобного рода информации обращаться за официальной информацией в профильные ведомства и не распространять подобные слухи, вводящие людей в заблуждение.