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НовостиОбщество5 марта 2023 11:11

МВД назвало фейком сообщения о разбросанных у волгоградских школ взрывных предметах

Полиция призывает проверять информацию
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция призывает жителей проверять информацию

Полиция призывает жителей проверять информацию

Фото: Александр ПАНОВ

В последние дни жители Волгоградской области в мессенджерах получают сообщения о разбросанных возле школ взрывоопасных предметах, завернутых в купюры. Многих родителей встревожила эта информация. Однако, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, она не соответствует действительности, это фейк.

- Призываем граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения, - уточнили в полиции.

Также блогеров и представителей СМИ призывают перед публикацией подобного рода информации обращаться за официальной информацией в профильные ведомства и не распространять подобные слухи, вводящие людей в заблуждение.