В центре Волгограда 73-летний велосипедист врезался в «Киа»

Мужчину госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Центральном районе Волгограда 73-летний мужчина на велосипеде «Стелс» врезался в «Киа Рио» и получил травмы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло на улице Краснознаменской 4 марта во второй половине дня.

По предварительной информации, велосипедист ехал мимо дома №2. Перестраиваясь, он не заметил едущую машину и врезался в нее. Мужчина упал на проезжую часть, получив травмы. Его госпитализировали.

Добавим, что за минувшие сутки на трассах региона произошло четыре аварии с пострадавшими. Сотрудники ГАИ зарегистрировали 742 нарушения ПДД, а также задержали 22 нетрезвых водителя.