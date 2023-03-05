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НовостиПроисшествия5 марта 2023 10:18

В центре Волгограда 73-летний велосипедист врезался в «Киа»

Мужчина получил травмы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчину госпитализировали.

Мужчину госпитализировали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Центральном районе Волгограда 73-летний мужчина на велосипеде «Стелс» врезался в «Киа Рио» и получил травмы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло на улице Краснознаменской 4 марта во второй половине дня.

По предварительной информации, велосипедист ехал мимо дома №2. Перестраиваясь, он не заметил едущую машину и врезался в нее. Мужчина упал на проезжую часть, получив травмы. Его госпитализировали.

Добавим, что за минувшие сутки на трассах региона произошло четыре аварии с пострадавшими. Сотрудники ГАИ зарегистрировали 742 нарушения ПДД, а также задержали 22 нетрезвых водителя.