На юге Волгограда в сгоревшей квартире погибла 43-летняя женщина

На юге города горела квартира. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пожаре на юге Волгограда погибла 43-летняя женщина. ЧП произошло ночью 4 марта в многоэтажном доме на улице Изобильная в Красноармейском районе города-героя. Дым, который валил из квартиры на первом этаже, увидели очевидцы, они и позвонили в экстренные службы. На место приехали спасатели и медики.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар начался примерно в 23.45 часов.

- Горели вещи в квартире на площади 45 квадратных метров. Пожарные расчеты 6 пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00.24. Причина пожара устанавливается, - уточнили в МЧС.

На месте обнаружено тело женщины.