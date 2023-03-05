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НовостиПроисшествия5 марта 2023 9:04

На юге Волгограда в сгоревшей квартире погибла 43-летняя женщина

Причина ЧП устанавливается
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На юге города горела квартира.

На юге города горела квартира.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пожаре на юге Волгограда погибла 43-летняя женщина. ЧП произошло ночью 4 марта в многоэтажном доме на улице Изобильная в Красноармейском районе города-героя. Дым, который валил из квартиры на первом этаже, увидели очевидцы, они и позвонили в экстренные службы. На место приехали спасатели и медики.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар начался примерно в 23.45 часов.

- Горели вещи в квартире на площади 45 квадратных метров. Пожарные расчеты 6 пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00.24. Причина пожара устанавливается, - уточнили в МЧС.

На месте обнаружено тело женщины.