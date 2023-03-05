6 марта в трех районах Волгограда отключат электричество

Света не будет в трех районах.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В понедельник, 6 марта, жителям отдельных домов трех районов Волгограда нужно быть готовыми к плановому отключению электричества. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россели Юг», света не будет в Красноармейском, Советском и Центральном практически целый день. Волгоградцам лучше заранее подзарядить гаджеты и позаботиться о продуктах в холодильниках.
Красноармейский район (с 09.00 до 17.00):
СНТ «Шлюзовик (2-16, 3-7)
улица Плеханова (75-97) 178/33)
улица Ленинаканская (93-109, 70-82)
улица Костюшко (90-112)
улица Магистральная (24-26)
Советский район (с 09.00 до 17.00):
улица Тимирязева (15, 17а, 13)
Центральный район (с 09.00 до 16.00)
улица Двинская (12, 14, 10)
улица Ткачева (9, 11, 13).