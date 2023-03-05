6 марта в трех районах Волгограда отключат электричество

Света не будет в трех районах. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 6 марта, жителям отдельных домов трех районов Волгограда нужно быть готовыми к плановому отключению электричества. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россели Юг», света не будет в Красноармейском, Советском и Центральном практически целый день. Волгоградцам лучше заранее подзарядить гаджеты и позаботиться о продуктах в холодильниках.

Красноармейский район (с 09.00 до 17.00):

СНТ «Шлюзовик (2-16, 3-7)

улица Плеханова (75-97) 178/33)

улица Ленинаканская (93-109, 70-82)

улица Костюшко (90-112)

улица Магистральная (24-26)

Советский район (с 09.00 до 17.00):

улица Тимирязева (15, 17а, 13)

Центральный район (с 09.00 до 16.00)

улица Двинская (12, 14, 10)

улица Ткачева (9, 11, 13).