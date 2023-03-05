Отток населения в Волгоградской области в 2022 году составил 6415 человек

В прошлом году из региона уехали тысячи человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Росстат опубликовал общие итоги миграции населения в регионах России за 2022 году. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официальный отчет ведомства, отток населения в Волгоградской области составил 6 415 человек.

По данным экспертов, в прошлом году в регион приехали жить 56 194 человек. При этом уехали 62 609 граждан. Добавим, что в 2021-ом наоборот наблюдался миграционный приток. Тогда в Волгоградскую области для жизни предпочли 57 650 человек, а покинули 55 340. То есть в регионе остались 2 310 человек.

Отметим, наш регион лидирует по оттоку населения среди субъектов Южного Федерального округа. Так, в Севастополе отмечается миграционный приток - +12 484 человек.