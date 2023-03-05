Под Волгоградом мужчина сжег иномарку бывшей жены после отказа помириться

Ущерб составил 600 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

42-летний житель Волгоградской области стал фигурантом уголовного дела после того, как сжег автомобиль бывшей супруги, отказавшей ему в примирении. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, конфликт случился в Котельниковском районе. Мужчина всячески пытался помириться с возлюбленной, но безуспешно. Многочисленные попытки не увенчались успехом, и тогда он решил испортить ее имущество.

- Подозреваемый ночью проник на территорию ее домовладения, а затем в гараж, где находился «Форд Фокус». Автомобиль был не заперт, и экс-супруг облил салон машинным маслом и поджег, - уточнили в полиции.

В итоге ущерб составил 600 тысяч рублей. на мужчину возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). На время расследования ему запретили покидать населенный пункт.