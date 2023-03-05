Под Волгоградом простились с погибшим в СВО на Украине Олегом Мельниковым

Фото: администрация Котельниковского района.

Накануне, 4 марта, в Котельниково проводили в последний путь военнослужащего Олега Мельникова, погибшего при выполнении боевых задач в ходе СВО на Украине. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Котельниковского района, жизнь бойца оборвалась 28 февраля.

В субботу сотни людей приняли участие в траурной церемонии. Военнослужащего хоронили с соблюдением воинских почестей. Известно, что до призыва в рамках частичной мобилизации Олег жил обычной жизнью, у него была работа и семья. Он получил повестку и не раздумывая отправился защищать жителей Донбасса, проявил мужество и героизм на поле боя.