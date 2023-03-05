Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 марта 2023 6:20

Под Волгоградом простились с погибшим в СВО на Украине Олегом Мельниковым

Жизнь военнослужащего оборвалась при выполнении боевой задачи
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: администрация Котельниковского района.

Фото: администрация Котельниковского района.

Накануне, 4 марта, в Котельниково проводили в последний путь военнослужащего Олега Мельникова, погибшего при выполнении боевых задач в ходе СВО на Украине. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Котельниковского района, жизнь бойца оборвалась 28 февраля.

В субботу сотни людей приняли участие в траурной церемонии. Военнослужащего хоронили с соблюдением воинских почестей. Известно, что до призыва в рамках частичной мобилизации Олег жил обычной жизнью, у него была работа и семья. Он получил повестку и не раздумывая отправился защищать жителей Донбасса, проявил мужество и героизм на поле боя.