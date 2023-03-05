Волгоградцы пожаловались Бастрыкину на отсутствие горячей воды в многоэтажке

Следователи организовали проверку. Фото: из личного архива Виктора Фролова.

Жители многоэтажного дома на улице Дубовской в Ворошиловском районе Волгограда устали от бездействия коммунальщиков и местных властей. На проблему отсутствия горячей воды в квартирах они пожаловались председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в следственном комитете.

- Отмечается, что в ряде подъездов многоквартирного дома имеются перебои с горячей водой, при этом граждане исправно вносят платежи на коммунальные услуги, -уточнили в следственном ведомстве.

Сотрудники СУ СКР по Волгоградской области организовали проверку по данному факту. Также глава регионального следкоме Василий Семенов лично подготовит доклад о результатах проверочных мероприятий.