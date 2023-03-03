В Волгограде от коронавируса умерла 69-летняя женщина

В Волгоградской области за сутки ковидом заразились 148 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Волгоградской области коронавирусом заразились 148 жителей, в том числе 14 детей. Одну пациентку спасти не удалось. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в оперативном штабе региона, 69-летняя женщина проживала в Волгограде. Она попала в больницу с симптомами опасного вируса. Несмотря на оказанное лечение, пенсионерка скончалась от осложнений, вызванных ковидом.

Отметим, что новые штаммы вируса «омикрон» и «кентавр» очень заразны, хоть и менее смертельны, чем их предшественники. Однако волгоградцев предупреждают, что риски осложнений есть всегда, поэтому при первых признаках заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью и пройти адекватное лечение.

Добавим, что в настоящий момент лечение, в том числе амбулаторное, проходят 1254 пациента. За сутки выздоровели 99 человек.