Волгоградских родителей просят не пускать детей одних в торговые центры

В Волгограде некоторым подросткам уже пришлось проехать из ТРЦ в отделы полиции Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгограде в родительских чатах стали рассылать сообщения с предупреждением о будоражащем всю страну ЧВК Редан. Учителя и завучи просят волгоградских мам и пап контролировать своих детей-подростков и не отпускать их одних в торговые центры. Там 3 и 4 марта снова запланированы встречи адептов нового движения, о котором говорит вся страна. Возможны потасовки.

В родительских чатах администрация школ рассылает сообщения, в которых просят следить, как проводят свободное время ученики 5-11 классов. Родителям рекомендуют даже проверить соцсети своих сыновей и дочерей. Особое внимание волгоградцы должны проявить в выходные дни, когда их детям не надо идти в школу, значит, есть много свободного времени.

- Необходимо усилить контроль за детьми, особенно в выходные дни. И не допустить участие наших учеников в различных беспорядках, - приходят сообщения в родительских чатах.

Напомним, на этой неделе подростки уже массового собирались в нескольких торговых центрах Волгограда. Обошлось без потасовок, но подростков дружно грузили в автозаки и забирали в отделения полиция на допросы. Хотя они и объясняли, что в торговые центры приехали просто поесть и пообщаться с друзьями на фуд-корте, и не собирались устраивать никаких беспорядков, многим пришлось провести в отделениях не один час.