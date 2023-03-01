«Пришли покушать»: в ТРК Волгограда полицейские разогнали анимешников из ЧВК «Редан»

Полиция искала участников ЧВК "Редан". Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

1 марта десятки посетителей ТРК «Мармелад» в Волгограде стали очевидцами массового задержания с виду обычных школьников в черной спортивной одежде. Среди тех, кому пришлось пройти с полицейскими, не только юноши, но и девушки. «Теплую встречу» представителям так называемого движения ЧВК «Редан», уже известного на всю страну массовыми драками, сотрудники МВД готовили заранее. Корреспонденты сайта volgograd.kp.ru побывали на месте событий.

Неформалы решили устроить сходку в "Мармеладе". Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Информация о том, что неформалы, поддерживающие субкультурное объединение «Редан», собираются встретиться в «Мармеладе» и, возможно, устроить беспорядки, появилась в сети и ни от кого не скрывалась. Напомним, эти ребята прославились тем, что устраивают разборки с фанатами футбола и массовые драки, в том числе в торговых центрах.

Поэтому волгоградские полицейские подготовились – в 14.45 у входа в «Мармелад» уже стояли люди в форме. Тех, у кого нет паспорта, разворачивали. Узнать «анимешников» просто – они носят черно-белую одежду и имеют свою символику. Но, судя по всему, волгоградские приспешники этого движения подготовиться не успели, как и проявить все свои боевые «таланты».

Тех, кто не показал паспорт, увозили в полицию. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Сегодня десятки молодых юношей и девушек договорились встретиться на фуд-корте «Вкусно и точка». Но, завидев, правоохранителей, разбрелись по этажу, разбились на группы, не рисковали собраться в одну кучу. Полицейские задерживали сразу по 3-4 человека, уводили для беседы. Одних отпускали, а других выводили на улицу и сажали в УАЗики для дальнейшего общения в отделении. Все в один голос говорили, что «просто пришли покушать» и ничего криминального не замышляли.

Многие подростки пришли и ТРК из любопытства. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Уже через полчаса от «Мармелада» уехали три «пазика» с задержанными, а остальные спешно покинули здание ТРК.

Отметим, что официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Ребят уже на входе встречали сражи порядка. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

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