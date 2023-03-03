В выходные волгоградцев ждут дожди и потепление до +10 градусов

В регионе будут дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые выходные весны в Волгоградской области будут теплыми и дождливыми. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, днем 4 и 5 марта вероятны снег, который будет сразу же таять, и дожди. Из-за перепадов температур на дорогах образуется гололедица, водителям стоит учесть погодные условия во время движения.

В субботу синоптики обещают ночью -3...+2, местами при прояснении -3...-8, днем +1...+6 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

В воскресенье ночью будет -3...+2, днем 0...+5, местами по югу области +5...+10 градусов тепла. Ветер стихнет только ночью, днем будуи сильные порывы.