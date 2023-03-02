Под Волгоградом из-за курильщика в пожаре погибла его 27-летняя любимая

Мужчине грозит тюрьма. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи возбудили уголовное дело на 38-летнего жителя Фролово, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, трагедия произошла в частном доме на улице Заводская 23 января. В тот вечер мужчина курил в коридоре и не затушил окурок. Начался сильный пожар. Внутри дома находилась 27-летняя сожительница.

- Не затушенный окурок сигареты стал причиной возгорания домовладения, в результате которого от отравления угарным газом скончалась молодая девушка, - уточнили в областном следкоме.

Расследование уголовного дела продолжаются, следователи собирают доказательственную базу.