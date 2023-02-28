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НовостиОбщество28 февраля 2023 6:23

Звание «Народный учитель РФ» присвоил президент педагогу из Волгоградской области

Нина Бударина работает учителем с 1966 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Бударина Нина Степановна. Фото: пресс-служба профсоюза

Бударина Нина Степановна. Фото: пресс-служба профсоюза

Заслуги на педагогическом поприще учителю из Камышинского района Нине Будариной указом президента присвоено высокое звание «Народный учитель РФ». 27 февраля с наградой директора Лебяжинской средней школы поздравил губернатор Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Нина Степановна Бударина учителем работает более 55 лет - с 1966 года. Вот уже 42 года она возглавляет Лебяжинскую среднюю школу, которую не раз признавали лучшей в Камышинском районе. Ученики прославили школу и на конкурсах международного уровня.