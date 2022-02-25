В Волгоградской области птицефабрика загрязнила почву пометом на 1,2 млн рублей

Птицефабрика кроме штрафа должна оплатить ущерб, причиненный почве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Межрегиональное управление Росприроднадзора провело плановую проверку деятельности АО «Птицефабрика «Волжская». Выяснилось, что предприятие в Среднеахтубинском районе Волгоградской области нарушает правила утилизации отходов и загрязняет экологию. Птицефабрика накапливала куриный перепревший помет не только в собственном шламоотвале, но и на земельном участке, собственность которого не разграничена. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

- Кроме того, АО «Птицефабрика «Волжская» эксплуатирует объект II категории негативного воздействия на окружающую среду в отсутствие декларации о воздействии на окружающую среду, при этом, у юридического лица отсутствуют согласованные мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий, программа производственного экологического контроля не соответствует установленным требованиям, - отметили в ведомстве.

Из-за нарушений на юридическое и должностное лицо предприятия наложили штрафы на сумму 470 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Специалистами был проведен расчет причиненного почве вреда из-за накопления помета. Ущерб был оценен в 1 миллион 224 тысячи рублей. Птицефабрика должна устранить все нарушения и в добровольном порядке оплатить сумму причиненного вреда почве. В случае отказа Росприроднадзор обратится суд.

Отметим, руководителем АО «Птицефабрика «Волжская» является бывший депутат Волгоградской областной думы, а ныне советник губернатора по вопросам АПК Владимир Струк.