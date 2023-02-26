Жители Ворошиловского района Волгограда остались без воды из-за коммунальной аварии на Академической

В кранах жителей трех многоэтажек зашипело и пересохло. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Волгограде продолжают устранять коммунальную аварию в Ворошиловском районе. Из-за ЧП пассажиры остались без скоростного трамвая, автомобилисты попали в заторы, теперь пришла очередь терпеть неудобства жителям – им отключили воду. Напомним, еще утром 26 февраля из-за прорыва трубопровода холодного водоснабжения на пересечении Академической и Рабоче-Крестьянской пришлось перекопать Первую продольную.

Место работ по-прежнему огорожено, проезд для автомобилей сужен, из-за попадания воды в тоннель закрыта линия СТ-2: все три станции (Ельшанка, ТЮЗ и Профсоюзная). В процессе восстановительных работ коммунальщики поняли, что не обойтись без отключения воды потребителям.

- В ходе работ стало невозможно перейти к следующему технологическому этапу без приостановки подачи ресурса в три многоквартирных дома по адресам: улица Огарева 7, Рабоче-Крестьянская 21, Академическая, 7. Теплоснабжение всем потребителям подается в полном объеме, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в компании «Концессии водоснабжения».