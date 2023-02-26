В Волгограде из-за коммунальной аварии перекопали Первую продольную в районе Академической

В Ворошиловском рабочие восстанавливают порванный трубопровод. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде очередное коммунальное ЧП спровоцировало затор на Первой продольной в Ворошиловском районе. На пересечении Академической и Рабоче-Крестьянской, рядом с гостиницей «Южная» перекопали проезжую часть. Коммунальщики устраняют очередной прорыв трубопровода, в связи с чем место работ пришлось огородить для движения автомобилей. Водителям оставили лишь одну полосу для движения.

По этой же причине сегодня в Ворошиловском районе не ходят скоростные трамваи на линии СТ-2. 26 февраля закрылись станции Ельшанка, ТЮЗ и Профсоюзная. Вода из-за прорыва водопровода попала в тоннель, в связи с чем линию пришлось обесточить. Пока время возобновления движения трамваев неизвестно.

Как прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в компании «Концессии водоснабжения», рабочие уже выполнили земляные работы и произвели обследование коммуникаций, сейчас они заняты восстановлением трубопровода холодного водоснабжения.

Это ЧП не сказалось на водоснабжении потребителей – воду в Ворошиловском не отключали.