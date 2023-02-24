Под Волгоградом похоронили погибшего в спецоперации на Украине Евгения Бадакву

С волжанином простились 23 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Волжском Волгоградской области в День защитника Отечества, 23 февраля, простились с погибшим в специальной операции на Украине Евгением Бадаквой. 48-летний волжанин был мобилизован осенью прошлого года, его похоронили на кладбище №2, сообщили сайту volgograd.kp.ru родные погибшего.

- Ты мучился, сопротивлялся, но шел до конца и никогда не сдавался! Спасибо тебе за все-за мужество, за то, что ты показал мне, каким должен быть настоящий мужчина. Ты защищал нас и защищал не напрасно, - написал в соцсетях сын погибшего.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Евгения Бадаквы и всех погибших в СВО.