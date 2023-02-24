В Волгограде годовалый ребенок сильно обварился киселем

Малышка в больнице. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде перед февральскими праздниками годовалая девочка опрокинула на себя кисель и получила сильные ожоги тела. Сейчас обварившийся ребенок в больнице №25. Ее жизни уже ничего не угрожает, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Ребенок продолжает лечение в городской клинической больнице скорой медпомощи №25, - рассказали в облздраве. – Состояние ее врачи оценивают как средней степени тяжести.

У малышей даже не слишком горячий напиток вызывает сильные ожоги, кожа детей очень чувствительная. Обварившейся киселем девочке предстоит длительное лечение.