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НовостиОбщество22 февраля 2023 11:54

Волгоградцам разъяснили новые правила кормления бездомных собак на улице

Они касаются общественных мест вроде пришкольных дворов, детсадов, магазинов, площадок
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградцам разъяснили новые правила кормления бездомных собак на улице

Волгоградцам разъяснили новые правила кормления бездомных собак на улице

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне, 21 февраля, зоозащитники и ветеринары обсудили необходимость новых правил кормления бездомных собак в Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, давать еду бродячим животным не рекомендуется в таких местах как детские площадки, пришкольные участки, пространства возле подъездов домов, соцучреждений, магазинов и другие общественные территории, которые определят муниципалитеты.

- Ни о каком полном запрете кормления животных речь категорически не идет - принципы гуманного соседства по-прежнему остаются в приоритете, - подчеркнули в обладминистрации.

Добавим, что никакого наказания за нарушения данных мер по защите люде от собак также не предусмотрено. Зоозащитники и ветеринары региона надеются на сознательность жителей и их ответственность.