Волгоградцам разъяснили новые правила кормления бездомных собак на улице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне, 21 февраля, зоозащитники и ветеринары обсудили необходимость новых правил кормления бездомных собак в Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, давать еду бродячим животным не рекомендуется в таких местах как детские площадки, пришкольные участки, пространства возле подъездов домов, соцучреждений, магазинов и другие общественные территории, которые определят муниципалитеты.

- Ни о каком полном запрете кормления животных речь категорически не идет - принципы гуманного соседства по-прежнему остаются в приоритете, - подчеркнули в обладминистрации.

Добавим, что никакого наказания за нарушения данных мер по защите люде от собак также не предусмотрено. Зоозащитники и ветеринары региона надеются на сознательность жителей и их ответственность.