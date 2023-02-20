В Волгограде 60-летний безработный украл из храма трубы

Полицейские нашли подозреваемого в краже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде в полицию обратился настоятель храма «Прихода Святого Пантелеймона», который находится на улице Дегтярева в Тракторозаводском районе. Священнослужитель сообщил, что с территории храма были похищены металлические трубы. Ущерб составит 20 тысяч рублей, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейские из уголовного розыска нашли подозреваемого в краже. Им оказался 60-летний неработающий мужчина. Он сознался в похищении, отметив, что собирался сдать трубы на металлолом. На волгоградца возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет колонии.

Напомним, в начале февраля рабочий стащил стройматериалы с территории Усть-Медведицкого монастыря в Серафимовиче.