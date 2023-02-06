Строитель обокрал Усть-Медведицкий монастырь в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полицейские задержали подозреваемого в краже с территории Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря в Серафимовиче. 26-летний рабочий строительной бригады с 9 января по 2 февраля похищал строительные материалы, которые закупались для ремонта подсобных помещений. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Похищенное он складывал в одном из помещений, а после вывез к себе домой, - отметили в региональном Главке МВД.

Строитель успел стащить с территории монастыря уличные фонари, обои, радиаторы отопления, смесители, молотки и другие строительные материалы. Сумма ущерба устанавливается.

Рабочий признался в краже. Следователями отдела МВД России по Серафимовичскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Молодому мужчине может грозить до пяти лет колонии

Отметим, Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь является одним из самых древних в регионе. В прошлом году прошли торжества в честь 370-летия святой обители. Монастырь пользуется большой популярностью среди туристов.